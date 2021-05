Salò, 49enne investita da un’auto in via Zane: soccorsa in elicottero

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 28 maggio, una donna di 49 anni è rimasta vittima di un grave investimento stradale avvenuto pochi minuti prima delle 18 in via Zane a Salò, sulla sponda bresciana del lago di Garda. Secondo una ricostruzione, la donna stava attraversando la strada quando è stata colpita, seppure a velocità moderata, da un’auto condotta da un 47enne e che potrebbe essersi distratto nel non vedere il passaggio della donna.

Subito sono stati allertati i soccorsi facendo muovere sul posto l’automedica, un’ambulanza da Roé Volciano, l’elicottero decollato da Bergamo e gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica. La donna, che ha riportato diverse contusioni, è stata imbarcata a bordo del velivolo in codice rosso verso l’ospedale Civile di Brescia dove si trova ricoverata in Rianimazione.