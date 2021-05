Cazzago, bambina investita da un’auto mentre attraversa: trauma cranico

(red.) Nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 maggio, si sono vissuti momenti di apprensione e preoccupazione a Cazzago San Martino, in Franciacorta, nel bresciano, dove una bambina di 10 anni è stata investita da un’auto. E’ successo intorno alle 16,30 in via Caduti nel momento in cui la ragazzina sembra che stesse attraversando la strada di corsa, dopo essere arrivata dalla vicina abitazione di via San Bernardo, per poter raggiungere la parrocchia dove stava per iniziare la lezione di catechismo.

Sembra che il 40enne alla guida dell’auto, una Fiat 500 L, si sia accorto della giovanissima solo quando questa si è letteralmente lanciata in strada di corsa per raggiungere l’altro lato della carreggiata. E così, nonostante la frenata, la bambina è stata sbalzata di qualche metro in avanti riportando un forte trauma cranico, ma sempre restando cosciente.

Sul posto, dopo l’allerta ai soccorsi, sono arrivate tre ambulanze da Bedizzole e Bornato, oltre all’elicottero e anche gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica. La bambina, sempre rimasta cosciente, è stata trasportata in codice rosso al pediatrico dell’ospedale Civile di Brescia dove i medici le hanno riservato la prognosi.