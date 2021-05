Puegnago, cade dalla bici sulla Panoramica: 55enne soccorso

(red.) Ieri pomeriggio, domenica 23 maggio, un uomo di 55 anni è rimasto seriamente ferito in una caduta in bicicletta in via Panoramica a Puegnago del Garda, nel bresciano. E’ accaduto pochi minuti prima delle 17 quando il ciclista, residente in paese, si stava muovendo in sella alla due ruote. A un certo punto, forse per un malore o un problema alla bicicletta, è stato sbalzato dalla sella ed è rovinato sull’asfalto. Dolorante a terra, chi ha assistito alla caduta ha subito allertato i soccorsi al 112 facendo arrivare l’automedica, un’ambulanza da Lonato e anche l’elicottero. L’uomo è stato poi imbarcato sul velivolo in codice rosso verso l’ospedale Civile di Brescia a causa dei numerosi traumi riportati.