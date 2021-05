Palazzolo, scontro tra auto e moto in via Malogno: ferito centauro

(red.) Quella di ieri, domenica 23 maggio, complice anche il meteo favorevole e le diverse riaperture concesse tra le restrizioni sanitarie, è stata una giornata di movimenti in tutta la provincia di Brescia e purtroppo non sono mancati nemmeno gli incidenti stradali. Uno di questi, tra i vari altri, si è verificato a Palazzolo, in Franciacorta, dove un uomo di 71 anni in sella alla sua moto è caduto dalle due ruote in seguito allo scontro con un’auto.

L’impatto è avvenuto intorno alle 17,30 in via Malogno dove l’automobilista, per cause da accertare, è finito contro il centauro. E quest’ultimo ne ha fatte le spese rovinando sull’asfalto. Subito sono stati allertati i soccorsi muovendo l’automedica, un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo, l’elicottero e anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica. Il motociclista 71enne è stato soccorso in volo e trasportato all’ospedale Civile in codice giallo e per fortuna le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.