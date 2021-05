Calcinato, auto “impazzita” con tre giovani si schianta in piazza

(red.) L’altra sera, sabato 22 maggio, pochi minuti dopo essere scattato il coprifuoco alle 23, tre giovani a bordo di un’auto se la sono vista brutta a Calcinatello, frazione di Calcinato, nel bresciano. E’ successo nel momento in cui la loro Fiat Punto, con i tre di 20 e 21 anni, all’improvviso ha perso il controllo finendo a velocità sostenuta da una via all’interno di piazza Pertini. Per fortuna in quel momento, probabilmente proprio a causa dello scattare del coprifuoco, non c’erano persone che si muovevano a piedi.

L’unico impatto è stato così quello contro un’auto parcheggiata. I tre, che hanno riportato solo ferite lievi, sono stati in grado di allertare i soccorsi, facendo giungere sul posto le ambulanze. I giovani sono stati medicati sul posto e non hanno avuto bisogno di essere portati in ospedale. Chi ha rilevato l’incidente avrebbe accertato un problema meccanico come causa dell’accaduto.