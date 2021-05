Tamponamento tra due auto in A4, quattro feriti: una 31enne è grave

(red.) La notte scorsa, venerdì 21 maggio, si è verificato un drammatico incidente nel tratto bresciano dell’autostrada A4 Milano-Venezia, in direzione del capoluogo veneto. E’ successo intorno all’1,30 quando due auto, secondo una prima ricostruzione, si sono scontrate per motivi da accertare. L’impatto è avvenuto tra Palazzolo e Rovato in direzione di Brescia. Lo scontro è stato talmente violento che una delle vetture si è ribaltata, mentre l’altra è finita nel campo lungo la carreggiata.

Sembra che le due auto – una Giulietta con a bordo solo il conducente e una Fiat 500 con una famiglia a bordo – si siano tamponate. Il bilancio ha visto il ferimento di quattro persone, di cui un 22enne, una 31enne, una 55enne e un 59enne. L’allerta ai soccorsi ha mobilitato sul posto l’automedica dalla vicina provincia di Bergamo insieme a diverse ambulanze da Adro, Bornato, Capriolo e Palazzolo.

Presenti i vigili del fuoco insieme all’Ats di Novate e gli agenti della Polizia stradale di Seriate per ricostruire la dinamica. A subire le conseguenze peggiori è stata la 31enne trasportata in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia e dove i medici le hanno riservato la prognosi. Gli altri tre feriti, in condizioni meno gravi, sono stati condotti allo stesso ospedale, ma anche a Chiari e al Civile.