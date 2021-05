Brescia, scontro tra moto e due auto in via Cipro: grave centauro

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 21 maggio, un ragazzo di 28 anni di origine cubana ha riportato le conseguenze peggiori di un incidente stradale avvenuto dopo le 19 in via Cipro a Brescia, in città. Nella ricostruzione della Polizia locale, accorsa sul posto per i rilievi, ci sono ancora diversi punti oscuri, ma sembra che il giovane in sella alla sua moto sia finito contro un’auto e, nello sbalzo, contro un altro veicolo in arrivo.

Subito sono scattati i soccorsi al 112, facendo arrivare sul posto l’automedica e un’ambulanza. Il centauro 28enne, che ha riportato una grave ferita a una gamba, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia. Ferita, seppure in modo lieve, anche una donna che conduceva una delle auto e condotta in codice verde alla Poliambulanza.