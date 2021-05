Acquafredda, bambino investito da un trattore in campagna

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 21 maggio, si sono vissuti momenti di apprensione e angoscia ad Acquafredda, nella bassa bresciana, dove un bambino di 7 anni è stato colpito da un trattore in movimento. E’ successo in una strada di campagna dove il ragazzino era intento a giocare quando, all’improvviso, è stato investito dal mezzo agricolo.

Per fortuna lo scontro è avvenuto a bassa velocità, ma il bambino è finito a terra picchiando la testa. Il conducente del trattore ha subito allertato i soccorsi e i familiari del piccolo, facendo arrivare sul posto le ambulanze e anche i carabinieri della stazione di Carpenedolo per capire cosa fosse successo. Il bambino è stato poi trasportato al pediatrico dell’ospedale Civile di Brescia per precauzione.