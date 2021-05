Vobarno, dopo il tamponamento in moto finisce nel canale: soccorso

(red.) Ieri pomeriggio, giovedì 20 maggio, un motociclista di 27 anni residente a Vobarno, in Valsabbia, nel bresciano, ha riportato le conseguenze più gravi da un tamponamento avvenuto lungo la vecchia provinciale 4 a due passi dalla ditta Valsir, nel paese valsabbino. E’ successo intorno alle 17 quando, come hanno ricostruito gli agenti della Polizia stradale di Desenzano, il centauro si sarebbe trovato davanti una Fiat Panda condotta da un 89enne appena uscita dalla strada comunale proveniente da Teglie e diretta, come lui, da Carpeneda verso il centro del paese.

A causa del tamponamento, la moto è finita a terra mentre il motociclista è invece caduto nella seriola che alimenta il Chiese e che scorre lungo la carreggiata. L’acqua ha trascinato il centauro per alcune centinaia di metri fino a quando lo stesso 27enne è riuscito ad aggrapparsi a un pezzo di ferro sporgente. A quel punto sono stati allertati i soccorsi facendo arrivare sul posto i vigili del fuoco che attraverso la Valsir hanno raggiunto il punto più vicino al giovane per poter recuperarlo.

Sul posto sono giunte anche le ambulanze e l’elicottero. Lo sfortunato motociclista è stato imbarcato a bordo del velivolo in codice rosso verso l’ospedale Civile di Brescia, ma non è in pericolo di vita. Più che l’incidente, a preoccupare è stata l’ipotermia che ha colpito il 27enne nel momento di finire in acqua.