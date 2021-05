Calvisano, frontale tra due auto sulla strada bagnata: conducenti soccorse

(red.) Ieri mattina, martedì 11 maggio, intorno alle 10, due auto sono rimaste coinvolte in un violento frontale in via per Carpenedolo a Calvisano, nella bassa bresciana. E lo scontro ha portato al ferimento delle due conducenti di 36 e 64 anni. Secondo la ricostruzione della dinamica, effettuata dagli agenti della Polizia stradale di Desenzano, la Fiat Panda condotta dalla 64enne e verso il centro del paese, probabilmente a causa della carreggiata bagnata per la pioggia, ha sbandato finendo sull’altra corsia.

E nel senso opposto stava arrivando una Golf condotta dalla giovane che non ha potuto evitare lo scontro. L’impatto ha visto la Panda uscire di strada in un campo e subito ha fatto temere per il peggio della conducente, così come dell’altra. Sul posto, dopo l’allerta ai soccorsi, sono arrivate l’automedica e due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere che si sono occupati di estrarre le due donne ferite dagli abitacoli delle auto. Entrambe sono state poi trasportate in codice giallo e verde agli ospedali di Montichiari e alla Poliambulanza di Brescia.