Manerbio, tamponamento tra due auto in A21: conducenti feriti

(red.) Questa mattina, martedì 11 maggio, pochi minuti prima delle 8,30 si è verificato un incidente tra due auto sull’autostrada A21 tra i caselli di Pontevico-Robecco e quello di Manerbio in direzione nord, verso Brescia. Sembra che le due vetture siano rimaste coinvolte in un tamponamento e l’impatto è stato particolarmente violento per una delle auto rimasta distrutta. Il bilancio è di due feriti, i conducenti di 42 e 48 anni. L’allerta ai soccorsi ha mobilitato sul posto le ambulanze da Cremona, insieme ai vigili del fuoco e anche gli agenti della Polizia stradale per ricostruire la dinamica. Per i rilievi e garantire i soccorsi, per qualche minuto la circolazione è stata bloccata e poi ripresa.