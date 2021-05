Montisola, 41enne si ribalta col trattore: è grave. Soccorso in elicottero

(red.) Questa mattina, sabato 8 maggio, un uomo di 42 anni è rimasto gravemente ferito ribaltandosi con il proprio trattore che stava conducendo pochi minuti prima delle 8,30 a Montisola, sul lago d’Iseo. E’ successo nella frazione di Senzano e il malcapitato, per cause da accertare, è volato dal mezzo che stava guidando e cadendo da un muretto in una zona impervia. Chi ha assistito all’incidente si è subito prodigato per la prima assistenza, allertando anche i soccorsi al 112. Sul posto è arrivata un’ambulanza locale con l’elicottero, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Chiari per ricostruire la dinamica. L’uomo, che ha riportato diversi traumi alle gambe e al bacino, è stato imbarcato sul velivolo in codice rosso verso l’ospedale Civile di Brescia.