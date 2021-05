Ome, frontale tra due auto sulla provinciale: grave una ragazza

(red.) Nella tarda serata di ieri, mercoledì 5 maggio, la strada provinciale 47 in territorio di Ome, in Franciacorta, nel bresciano, è stata teatro di un drammatico incidente frontale tra due auto. E’ successo dopo le 22 quando una ragazza alla guida di una vettura stava tornando a casa dopo il lavoro e a un certo punto è impattata contro l’auto condotta da un 63enne e che procedeva nel senso opposto. L’impatto, probabilmente provocato da un’invasione dell’altra corsia, ma per motivi da chiarire, è stato talmente forte che una delle due auto è finita contro un lampione e poi fuori strada e l’altra è andata in testacoda.

In ogni caso, i rilievi sono al vaglio della Polizia Stradale di Iseo e dei carabinieri di Gussago. Sul posto si sono mossi anche i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere la giovane rimasta bloccata e in gravi condizioni. Per lei si è reso necessario anche l’elicottero proveniente da Como e che l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’altro conducente, invece, in condizioni più lievi, è stato trasportato all’ospedale Civile di Brescia. A occuparsi dei soccorsi è giunto un vasto schieramento formato dall’automedica e diverse ambulanze da Palazzolo, della Franciacorta e della Croce Rossa di Bergamo. Per consentire i rilievi e i soccorsi la strada è rimasta chiusa alcune ore.