Prevalle, carambola tra auto nel sottopasso: cinque feriti lievi

(red.) Ieri mattina, lunedì 3 maggio, nel sottopassaggio lungo la tangenziale 45 bis in territorio di Prevalle, in Valsabbia, nel bresciano, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto quattro mezzi. E il risultato è stato di cinque feriti, per fortuna tutti in condizioni lievi. E’ accaduto intorno alle 8,30 quando a causa del traffico un’auto avrebbe tamponato, in direzione di Salò, un altro veicolo che la precedeva. In questo modo quest’ultimo sarebbe poi finito sulla corsia opposta provocando un frontale, per fortuna non grave, con il coinvolgimento poi anche di un quarto mezzo.

Subito il traffico si è fermato per consentire i rilievi e i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, l’automedica con due ambulanze da Nuvolento e Bedizzole e i vigili del fuoco. Presenti anche i tecnici di Anas società gestore della strada per mettere in sicurezza la carreggiata. I cinque coinvolti hanno riportato lievi ferite e per uno di loro si è reso necessario il precauzionale trasferimento all’ospedale di Gavardo.