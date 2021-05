Palazzolo, auto si ribalta dopo lo scontro: ferite madre e figlia piccola

(red.) La conseguenza dello scontro stradale è stata spettacolare, vista l’auto ribaltata, ma per fortuna non ci sono stati feriti gravi. E’ quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 2 maggio, in via Brescia a Palazzolo, nel bresciano, per un incidente tra due auto che procedevano nella stessa direzione. Secondo la ricostruzione da parte della Polizia stradale, una delle vetture avrebbe tamponato l’altra mentre quest’ultima era in fase di svolta in un parcheggio.

E così facendo l’auto si è ribaltata con le ruote all’aria. Nello scontro sono rimaste ferite una donna di 44 anni con la figlia di soli 3 anni, mentre a bordo dell’altro veicolo c’erano un 20enne e un 14enne. L’allerta al 112, oltre agli operatori della Stradale, ha mobilitato anche due ambulanze da Palazzolo e Capriolo. Le uniche che hanno avuto bisogno di essere assistite sono state la madre e la figlia piccola condotte in codice verde all’ospedale Mellini di Chiari.