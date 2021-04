Manerba, paura sulla provinciale per uno scontro tra auto e camion

(red.) Stamattina, lunedì 26 aprile, intorno alle 10 a Manerba del Garda, nel bresciano, si è verificato un incidente stradale che all’inizio aveva fatto temere il peggio. E’ successo sulla provinciale 572 quando un’auto sarebbe rimasta colpita dal transito di un mezzo pesante e poi contro un furgone. Lo scontro ha portato a fermare per qualche minuto la circolazione per consentire i rilievi e i soccorsi.

Sul posto, dopo l’allerta al 112, si sono mossi gli agenti della Polizia stradale, i vigili del fuoco e l’automedica con un’ambulanza da Lonato del Garda. Lo scontro ha coinvolto tre persone, di cui feriti una 42enne e un 46enne, per fortuna in modo non grave. Sono stati condotti in codice verde all’ospedale di Desenzano.