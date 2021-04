Castel Mella, auto si ribalta in tangenziale: feriti due anziani

(red.) Questa mattina, venerdì 23 aprile, un’auto si è ribaltata lungo la tangenziale Ovest nella zona in cui prende il nome di via Quinzano a Castel Mella, nell’hinterland bresciano. E’ successo intorno alle 9,30 e sembra che la vettura finita su un fianco sia giunta in quella posizione dopo lo scontro con un altro veicolo.

Sul posto l’allerta al 112 ha fatto muovere gli agenti della Polizia stradale, i vigili del fuoco, l’automedica e tre ambulanze. I vigili del fuoco si sono resi necessari per liberare dall’auto ribaltata uno degli occupanti rimasto incastrato, un 80enne. Nell’incidente è rimasto ferito anche un 90enne e i due sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Civile e alla Poliambulanza di Brescia.