Incidente mortale a Travagliato, il 47enne stava tornando a casa dal lavoro

(red.) Si chiamava Massimiliano Orlandi l’uomo di 47 anni che ieri mattina all’alba, giovedì 15 aprile, ha perso la vita nel tragico incidente frontale con un furgone sulla provinciale 19 in territorio di Travagliato, nel bresciano. La vittima, terminato il turno di lavoro di notte a Passirano, si era messo alla guida della sua auto per tornare a casa a Corzano, nella bassa bresciana.

Ma a un certo punto, intorno alle 6,30, probabilmente per un colpo di sonno, ha invaso la corsia opposta nel momento in cui dall’altro senso stava arrivando un furgone con a bordo alcuni operai. L’impatto è stato inevitabile e il 47enne ha perso la vita sul colpo. I rilievi sono stati raccolti dagli agenti della Polizia stradale di Montichiari, mentre i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla per l’operaio ormai deceduto. L’uomo lascia la moglie e due figli di 3 e 11 anni.