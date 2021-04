Lavenone, auto contro un muro sulla provinciale: famiglia ferita

(red.) Ieri pomeriggio, lunedì 5 aprile di Pasquetta, quattro componenti a bordo di un’auto sono rimasti feriti e hanno avuto bisogno di essere portati in ospedale dopo un incidente stradale in via Nazionale a Lavenone, in Valsabbia, nel bresciano. E’ successo dopo le 16,30 quando l’Audi, con a bordo una famiglia di milanesi e la loro governante, stava scendendo lungo la provinciale 237 del Caffaro, di rientro dal weekend pasquale in Trentino.

A un certo punto, non è chiaro per quale motivo, il conducente non ha affrontato una curva e la vettura si è scontrata con un muro, tanto da rimbalzare. Subito, chi aveva assistito all’incidente ha allertato i soccorsi mobilitando sul posto l’automedica e quattro ambulanze da Odolo, Ponte Caffaro, Roé Volciano e Bagolino, oltre agli agenti della Polizia locale della Valsabbia. Tra i cinque a bordo, di cui due bambini, quattro hanno avuto necessità di essere portati al Pediatrico e all’ospedale Civile di Brescia, tutti in codice giallo.