Leno, colpiti in auto dal carico di un mezzo pesante: si cerca il “pirata”

(red.) Da sabato 27 marzo i carabinieri bresciani della compagnia di Verolanuova stanno indagando su un incidente che ha coinvolto due mezzi a Leno, nella bassa bresciana, di cui uno non si è fermato. Era successo all’alba nel momento in cui la coppia a bordo di un’auto e di ritorno dall’orario di lavoro notturno hanno riportato delle ferite dopo lo scontro con un mezzo pesante.

Da questo, infatti, che proveniva dal senso opposto, è caduto una parte del carico formato da barre di ferro che hanno danneggiato l’auto. E in più il conducente del mezzo da lavoro non si è nemmeno fermato per capire cosa fosse successo. La conferma arriva anche dalle immagini riprese da una telecamera montata proprio sul veicolo colpito. Ora si sta cercando di risalire al “pirata”.