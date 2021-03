Pisogne, scontro tra scooter e auto sulla provinciale: 17enne ferito

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 10 marzo, si è verificato un drammatico incidente stradale tra un’auto e una moto lungo la via Provinciale a Gratacasolo di Pisogne, in Valcamonica, nel bresciano. E’ successo intorno alle 19 quando un ragazzo di 17 anni in sella al suo scooter è rimasto coinvolto nell’impatto con una Renault Clio condotta da un 39enne. Sembra che il più giovane stesse salendo lungo la strada, mentre l’automobilista stava scendendo e a un certo punto avrebbe svoltato a sinistra.

Una mossa con cui ha tagliato la strada al giovane sbalzato a terra dalla due ruote. Subito sono scattati i soccorsi facendo arrivare sul posto l’automedica, un’ambulanza da Pisogne e la Polizia stradale di Darfo per ricostruire la dinamica. A farne le spese è stato il giovane, condotto in codice giallo all’ospedale di Esine a causa delle varie fratture che aveva riportato. Il conducente dell’auto, invece, non avrebbe riportato alcuna conseguenza.