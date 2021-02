Bassano, auto con quattro persone fuori strada: tre feriti

(red.) Tre persone di origine rumena, ma residenti da tempo nella provincia di Brescia, sono rimaste ferite, una in maniera piuttosto grave, in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di questo sabato a Bassano Bresciano.

Un’automobile con a bordo quattro persone è andata fuori strada intorno alle 15,30 mentre percorreva la strada provinciale 11. Per cause sulle quali sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale, il veicolo è finito nel fosso che costeggia la rotabile e il conducente quarantenne ha sfondato il parabrezza rimanendovi incastrato. Non sarebbero coinvolte altre vetture.

E’ stato lui ad avere la peggio: è stato estratto privo di conoscenza dalla vettura dai Vigili del Fuoco e poi intubato e portato con l’elicottero al pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Brescia, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Seduto al suo fianco sul sedile del passeggero c’era il figlio 18enne, rimasto illeso. Ferite anche le due persone che viaggiavano sul sedile posteriore: una è stata trasportata al Civile e l’altra alla Poliambulanza. Il traffico nella zona ha subito pesanti rallentamenti poiché la strada è rimasta chiusa a lungo.