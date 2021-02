Incidente in A4, autostrada chiusa tra Ospitaletto e Castegnato

(red.) E’ iniziata nel peggiore dei modi la giornata di oggi, venerdì 26 febbraio, dal punto di vista della viabilità in provincia di Brescia. Poco prima delle 6,30 si è verificato un incidente sull’autostrada A4 Brescia-Milano che ha indotto alla chiusura in entrambe le direzioni il tratto compreso tra Ospitaletto e Castegnato. L’incidente, che avrebbe coinvolto più mezzi, è ancora tutto da ricostruire, così come le condizioni delle persone coinvolte, mentre un camion è rimasto avvolto dalle fiamme.

Lo scontro è avvenuto all’altezza del km 207+400 verso Milano. Sul posto sono giunte le ambulanze, i vigili del fuoco e la Polizia stradale. Autostrade per l’Italia invita chi dovesse entrare in A4 verso Brescia ad accedere attraverso l’ingresso di Brescia Ovest, mentre l’uscita consigliata arrivando da Milano è quella di Seriate.

L’entrata consigliata per la direzione di Milano, invece, è quella di Rovato. La stessa società informa che chi arriva da Venezia può prendere l’A35 verso Milano e rientrare in A4 verso Torino e da Milano verso Brescia prendere l’A58, poi la A35.