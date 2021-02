Manerbio, furgone fuori strada: feriti tra sei persone a bordo

(red.) Ieri pomeriggio, domenica 7 febbraio, via San Martino del Carso a Manerbio, nella bassa bresciana, è stata teatro di un incidente che ha coinvolto un furgone. E’ successo dopo le 17 quando il van, con a bordo sei persone dai 23 a 60 anni, sembra lavoratori di un allevamento, è uscito di strada. Sembra che il conducente, per motivi da accertare, abbia perso il controllo portando il mezzo a finire in un fossato lungo la strada.

Subito dopo l’impatto fuori dalla carreggiata sono stati allertati i soccorsi facendo muovere sul posto l’automedica e altre ambulanze, i vigili del fuoco e la Polizia locale. Tra gli occupanti qualcuno è rimasto ferito in modo lieve e sono stati condotti tra gli ospedali Civili e quello di Manerbio.