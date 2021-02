Castrezzato, auto fuori strada finisce in un campo: ferita conducente

(red.) Questa mattina, lunedì 8 febbraio, una donna di 54 anni è rimasta ferita in un’uscita di strada alla guida della sua auto a Castrezzato, nel bresciano. E’ successo intorno alle 9 nel momento in cui la conducente stava percorrendo via per Chiari quando avrebbe perso il controllo del veicolo. Così facendo è uscita dalla carreggiata, in un campo vicino.

Chi ha assistito all’uscita di strada ha allertato i soccorsi facendo arrivare sul posto l’automedica, un’ambulanza da Bornato, gli agenti della Polizia locale e i vigili del fuoco. La donna è stata subito assistita in codice giallo e trasportata all’ospedale Civile di Brescia. I vigili del fuoco si sono occupati di recuperare la vettura in parte rimasta danneggiata.