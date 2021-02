Rezzato, camion contro cavi ferrovia. Serata di passione sulla Milano-Venezia

(red.) E’ stato un tardo pomeriggio e una serata di passione quella di ieri, lunedì 1 febbraio, per i pendolari della linea ferroviaria Brescia-Venezia. Tutta colpa di un incidente provocato da un camion a Rezzato e che ha bloccato l’intera tratta, portando diversi treni a essere cancellati o a subire forti ritardi. Intorno alle 17 in via Fratelli Bronzetti a Rezzato un mezzo pesante in transito al passaggio a livello ha colpito i cavi dell’alta tensione facendo cadere sui binari anche dei pali di sostegno.

Chi ha assistito al fatto da dietro il camion ha subito chiamato la Polizia locale che si è mossa sul posto. E proprio in quel momento è riuscito a fermarsi in tempo anche un treno merci proveniente da Milano. Il traffico ferroviario è stato bloccato e ripristinato solo in serata, dopo le 21. A subire le conseguenze sono state le corse dei treni ad alta velocità e anche quelli regionali, disponendo degli autobus sostitutivi nel percorso tra Brescia e Lonato del Garda.

Un disagio che ha riguardato anche i passeggeri a bordo dei convogli. Tra questi, un Frecciarossa rimasto bloccato alla stazione di Lonato per ore, con una persona che ha accusato un malore richiedendo il suo trasferimento all’ospedale di Desenzano.