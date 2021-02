Ghedi, ciclista investito da un’auto che non si ferma al soccorso

(red.) Da ieri pomeriggio, lunedì 1 febbraio, gli agenti bresciani della Polizia locale di Ghedi stanno cercando una vettura pirata della strada che non si è fermata dopo aver investito un ciclista. E’ successo intorno alle 16,30 in piazza Roma, nel paese della bassa bresciana, quando la vettura sarebbe uscita da uno stop colpendo un uomo di 58 anni che stava transitando in sella a una due ruote.

E invece di fermarsi per prestare la prima assistenza, il conducente è fuggito. Qualche testimone ha comunque allertato i soccorsi facendo intervenire l’automedica e un’ambulanza, oltre alla municipale. Il ciclista, in quel momento impegnato in un allenamento, ha riportato una serie di traumi, ma il fatto di indossare il caschetto gli ha evitato conseguenze più drammatiche.

E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Manerbio. A questo punto, anche attraverso le immagini eventualmente riprese dalle telecamere sul posto, si sta cercando di risalire al pirata.