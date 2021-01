Montichiari, 66enne investito da un’auto mentre attraversa

(red.) Ieri pomeriggio, giovedì 7 gennaio, in via Mantova a Montichiari, nella bassa bresciana, un uomo di 66 anni residente nella città è rimasto vittima di un investimento stradale. E’ successo intorno alle 16,30 quando sembra che il pedone stesse attraversando la strada all’altezza di una stazione di servizio. In quell’istante un’auto condotta da una donna di 43 anni, a velocità ridotta, lo ha colpito facendolo finire a terra.

L’allerta ai soccorsi, attivati dalla conducente, ha mosso sul posto le ambulanze che si sono occupate del pedone, condotto alla Poliambulanza di Brescia. Per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti. La Polizia locale intervenuta per i rilievi si è occupata di capire se l’uomo stesse attraversando sulle strisce pedonali.