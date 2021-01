Brescia, ciclista travolto da un’auto in via Malta: soccorso

(red.) Questa mattina, sabato 2 gennaio, una pattuglia della Polizia locale di Brescia insieme all’automedica e a un’ambulanza della Croce Blu sono state impegnate in via Malta, nel quartiere di Brescia Due, alla periferia della città. Intorno alle 11 un uomo di 69 anni si trovava in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo la pista ciclabile che costeggiata la tangenziale.

A un certo punto, probabilmente per evitare un gruppo di runners, si è mosso verso la strada aperta ai veicoli nel momento del transito di un’auto. Il ciclista è stato così travolto ed è finito a terra. Inizialmente le sue condizioni sembravano più serie, ma poi l’incidente si è ridimensionato in un codice verde. L’uomo è stato comunque trasportato in ospedale.