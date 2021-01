Bagolino, si ribalta sulla ruspa mentre toglie la neve: operaio ferito

(red.) Ieri pomeriggio, venerdì 1 gennaio, un operaio di 33 anni che per conto di un’azienda alla quale è stato assegnato l’appalto stava spalando la neve dalle strade di Bagolino, in Valsabbia, nel bresciano, è rimasto coinvolto in un ribaltamento. E’ successo pochi minuti prima delle 17,30 sulla ex provinciale 669 e durante una bufera di neve.

L’operaio, a bordo di una ruspa, nel muoversi ha messo male una ruota e si è ribaltato per diversi metri prima di sfiorare la strada sottostante. Subito per lui sono scattati i soccorsi facendo arrivare l’automedica, un’ambulanza da Bagolino, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Salò. Erano stati allertati anche due elicotteri, ma a causa del meteo non si sono potuti levare in cielo.

Negli stessi istanti la situazione si è poi tranquillizzata quando si è verificato che l’uomo non fosse grave. Gli agenti della Polizia locale della Valsabbia si sono occupati di chiudere la strada al traffico, mentre il mezzo ribaltato verrà recuperato.