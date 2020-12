Leno, provoca incidente stradale e scappa. Polizia locale trova pirata

(red.) Era lo scorso 9 dicembre quando nel centro storico di Leno, nella bassa bresciana, si era verificato un incidente stradale tra due auto, di cui una delle persone era stata costretta al trasferimento in ospedale. E gli agenti della Polizia locale si erano messi in movimento anche perché l’auto che aveva provocato l’incidente era poi fuggita. A venti giorni di distanza da quei fatti e attraverso le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, gli operatori sono riusciti a rintracciare la pirata della strada.

Ne dà notizia il Giornale di Brescia sottolineando come nei giorni precedenti a martedì 29 dicembre una pattuglia della municipale abbia trovato una Chrysler grigio parcheggiata in un garage privato in paese e sulla carrozzeria i segni simili a quelli dell’incidente. A quel punto la famiglia proprietaria dell’auto è stata interrogata e la madre di famiglia ha confessato dicendo che quel tardo pomeriggio era con un’amica e altri due ragazzi.

Subito dopo l’incidente non si sarebbe fermata perché spaventata. Ora rischia sanzioni per l’omissione di soccorso e anche conseguenze penali nel momento in cui il conducente dell’altra auto è finito in ospedale.