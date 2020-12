Leno, anziano investito da un’auto mentre attraversa sulle strisce

(red.) Ieri pomeriggio, domenica 27 dicembre, un uomo di 91 anni è rimasto vittima di un investimento stradale avvenuto in via Brescia a Leno, nella bassa. E’ successo intorno alle 17,15 quando sembra che l’anziano stesse passeggiando con la badante 45enne. A un certo punto, nell’attraversare la strada sulle strisce pedonali in via Brescia, un’utilitaria condotta da una donna li ha colpiti.

La badante è rimasta in piedi e illesa, mentre l’anziano è stato sbalzato a terra. Subito, mentre l’auto si fermava per la prima assistenza, sono stati chiamati i soccorsi facendo arrivare sul posto l’automedica e un’ambulanza, insieme ai carabinieri della compagnia di Verolanuova che si sono occupati di ricostruire la dinamica.

Per fortuna l’impatto non è stato violento, vista la velocità ridotta, ma si è richiesto comunque il trasferimento dell’anziano in codice rosso verso l’ospedale di Manerbio. Sempre rimasto cosciente, ha incassato una prognosi di qualche giorno per le ferite riportate alle gambe. La conducente dell’auto è stata sottoposta ai consueti test dell’alcol e della droga risultati negativi. La causa dell’investimento potrebbe essere legata a una distrazione.