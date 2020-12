Gussago, scontro tra auto e moto in viale Italia: grave centauro

(red.) Questa mattina, venerdì 18 dicembre, a Gussago, in Franciacorta, nel bresciano, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto. E’ successo intorno alle 7,45 in viale Italia quando la vettura e la due ruote si sono scontrate quasi in un frontale. Sembra che il conducente dell’auto stesse per svoltare nella zona industriale del paese quando, dal senso opposto, stava arrivando la moto guidata da un 41enne.

L’impatto ha portato ad avere la peggio, come spesso succede in questi casi, il centauro che è stato sbalzato a terra. Il conducente dell’auto si è subito fermato allertando i soccorsi. Sul posto sono arrivate l’automedica e due ambulanze, insieme ai carabinieri per ricostruire la dinamica. Il motociclista è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia.