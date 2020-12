A21, camion perde carico: autostrada chiusa tra Brescia Sud e Centro

(red.) Nella tarda mattina di oggi, venerdì 11 dicembre, dalle 12,20 l’autostrada A21 è stata chiusa nel tratto compreso tra lo svincolo di Brescia Sud e quello di Brescia Centro in direzione di Brescia, a causa di un incidente che ha coinvolto un camion. Il mezzo pesante carico di pezzi di legno è rimasto coinvolto in un’uscita di strada perdendo il carico.

Questo ha portato anche alla necessità di ripulire la carreggiata e di rimuovere il camion dall’autostrada. Il conducente è rimasto ferito, per fortuna in modo lieve. Sul luogo sono giunti gli agenti della Polizia stradale di Montichiari, insieme ai vigili del fuoco. La chiusura del tratto sta provocando disagi, con la disposizione per chi proviene da sud verso la città di uscire al casello di Brescia Sud.