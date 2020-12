Darfo, investito da un furgone sbatte la testa: grave al Civile

(red.) Ieri pomeriggio, lunedì 7 dicembre, un uomo di 52 anni è rimasto vittima di un drammatico investimento in via Roccole a Boario di Darfo Boario Terme, in Valcamonica, nel bresciano. E’ successo intorno alle 17 nel momento in cui il pedone stava attraversando la strada. A un certo punto si è ritrovato davanti un furgone che lo ha travolto facendolo finire a terra e sbattendo la testa. Subito sul posto sono scattati i soccorsi, allertati dal conducente del furgone che si è fermato.

Sul luogo sono giunte l’automedica e un’ambulanza da Darfo, oltre agli agenti della Polizia stradale per ricostruire la dinamica. Il 52enne, che ha riportato un forte trauma cranico, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia, in terapia intensiva, ma non in pericolo di vita. Per l’uomo è stata riservata la prognosi. Gli agenti della Stradale stanno cercando di capire se l’investimento sia avvenuto sulle strisce pedonali o più a distanza.