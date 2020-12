Travagliato, fuori strada e si ribalta in auto: 35enne in ospedale

(red.) Da ieri sera, giovedì 3 dicembre, un uomo di 35 anni si trova ricoverato alla Poliambulanza di Brescia dopo aver riportato diversi traumi in un’uscita di strada alla guida della sua auto in via Chiari a Travagliato. E’ successo pochi minuti prima delle 21 e il giovane conducente stava percorrendo la strada quando, all’altezza di una rotonda, ha perso il controllo per poi ribaltarsi in un campo lungo la carreggiata.

Chi ha assistito all’incidente ha subito allertato i soccorsi al 112 facendo arrivare sul posto i vigili del fuoco, la Polizia stradale, l’automedica e un’ambulanza da Travagliato. Gli operatori antincendio si sono occupati di estrarre l’autista rimasto incastrato tra le lamiere, per poi farlo trasportare in codice giallo in ospedale. Per fortuna non è in pericolo di vita, mentre gli agenti della stradale sono chiamati a ricostruire la dinamica.