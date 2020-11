A4, scontro tra auto e moto nel bresciano: centauro soccorso

(red.) A diverse ore (e chilometri) di distanza dal primo incidente tra due camion avvenuto nella notte tra mercoledì 25 e ieri, giovedì 26 novembre, ieri pomeriggio l’autostrada A4 Milano-Venezia è stata teatro di un altro incidente. E’ accaduto intorno alle 17 tra Ospitaletto e Rovato, in direzione di Milano, quando un’Audi e una moto sono impattate tra di loro.

Il centauro, come purtroppo spesso capita, ha riportato le conseguenze più gravi. Si tratta di un 32enne militare operativo a Vicenza. Sul posto si sono mossi gli agenti della Polizia stradale di Seriate con l’automedica e due ambulanze. Il motociclista, parso in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia.