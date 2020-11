Brescia, moto contro auto in viale Bornata. Giovane centauro soccorso

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 22 novembre, viale della Bornata a Brescia è stata teatro di un drammatico incidente stradale tra un’auto e una moto. E’ successo intorno alle 13,30 quando si è verificato un tamponamento tra i due mezzi. E a subire le conseguenze peggiori è stato il 22enne in sella alla Duke 125 Ktm che in quel momento stava tornando a casa dal lavoro.

Dopo lo scontro con l’altra vettura il giovane è stato sbalzato dalla sella e finendo a terra dolorante. Subito sul posto, viste anche le conseguenze, sono giunti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. In particolare, è giunta l’automedica in appoggio a un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia e insieme agli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica.

Nel momento in cui è stato accertato che il conducente dell’altra vettura tamponata, una Range Rover, era rimasto illeso, il motociclista è stato soccorso in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.