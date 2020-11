Roé Volciano, tre schianti per l’auto in via Brescia: ferito 52enne

(red.) Ieri mattina, giovedì 12 novembre, un automobilista di 52 anni è rimasto ferito in modo serio dopo un incidente stradale in cui è stato coinvolto in via Brescia a Roé Volciano, in Valsabbia, nel bresciano. E’ successo pochi minuti prima delle 11 quando l’uomo, alla guida di una Peugeot 107 diretto a Villanuova sul Clisi e proveniente dai Tormini ha improvvisamente perso il controllo.

Così ha impattato prima contro un guardrail, poi contro una betoniera condotta da un 30enne di Vallio Terme, quindi su un muro e infine in mezzo all’altra corsia. Il traffico si è subito fermato per accertare le condizioni del conducente dell’auto e portando ad allertare i soccorsi.

Sul posto si sono mosse l’automedica, un’ambulanza e la Polizia locale dell’Aggregazione della Valsabbia per ricostruire la dinamica. Il 52enne è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia.