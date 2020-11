Serle, cade dalla moto da cross mentre si allena: 40enne è grave

(red.) Ieri mattina, domenica 1 novembre, un motociclista di 40 anni è rimasto vittima di una drammatica caduta in sella mentre si trovava all’interno del crossodromo del motoclub Le Valli in via Monte Fratte a Serle, in Valsabbia, nel bresciano. L’incidente è accaduto intorno alle 10,30 quando il centauro stava svolgendo alcuni giri di riscaldamento prima di iniziare l’allenamento vero e proprio.

Per questo motivo stava percorrendo il tracciato a una velocità moderata, quando a un certo punto ha perso il controllo della due ruote finendo contro una rete e poi compiendo un volo di qualche metro. Subito i gestori dell’impianto sportivo hanno compreso che l’incidente fosse grave e hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza insieme all’elicottero e alle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

Lo sfortunato motociclista, che ha riportato la frattura di alcune costole, un trauma a un posto e uno toracico, è stato imbarcato in codice rosso a bordo del velivolo verso l’ospedale Civile di Brescia. Ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.