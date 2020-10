Salò, si ribalta in auto con la figlia. Anziano soccorso in elicottero

(red.) Ieri pomeriggio, lunedì 26 ottobre, un uomo di 81 anni è rimasto seriamente ferito in un incidente stradale avvenuto in via Mastignaga a Salò, sulla sponda bresciana del lago di Garda. E’ successo intorno alle 15 quando l’anziano era passeggero al fianco della figlia 25enne. Proprio la giovane stava guidando l’auto scendendo lungo la strada quando a un certo punto, forse per una manovra errata, il veicolo si è ribaltato con le ruote all’aria.

La giovane è riuscita da sola ad abbandonare il veicolo, allertando poi i soccorsi per l’anziano padre. Sul posto sono arrivate due ambulanze insieme ai vigili del fuoco e una pattuglia delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica. L’uomo, affetto da altre patologie, è stato caricato a bordo di un elicottero atterrato nelle vicinanze e trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia. In ogni caso l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.