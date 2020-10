Brescia, frontale tra due auto in via San Polo: due feriti seri

(red.) Ieri pomeriggio, lunedì 26 ottobre, si è verificato un drammatico incidente stradale tra due auto in via San Polo a Brescia, in città. E’ successo intorno alle 17 all’altezza del sottopassaggio della stazione della metropolitana di San Polo quando due vetture sono rimaste coinvolte in un frontale. Una Fiat con a bordo due persone ha improvvisamente invaso la corsia opposta nel momento in cui dall’altro senso e verso la città stava arrivando un’Audi.

L’impatto è stato inevitabile e i due a bordo della Fiat, di cui un 26enne e un 17enne, sono rimasti feriti in modo serio. Sul posto si sono mossi gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica, non escludendo che l’incidente sia stato dovuto anche alla pioggia e alla strada scivolosa. Presenti anche i vigili del fuoco, mentre i due feriti sono stati trasportati a bordo di due ambulanze verso la Poliambulanza e l’ospedale Civile di Brescia.