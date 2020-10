Temù, frontale tra due auto sulla strada del Tonale: due feriti

(red.) A metà mattina di ieri, domenica 25 ottobre, due auto sono rimaste coinvolte in un drammatico incidente stradale sulla statale 42 del Tonale in territorio di Pontagna di Temù, in Valcamonica, nel bresciano. E’ successo intorno alle 11,40 quando un 25enne alla guida di una Suzuki Jimny stava viaggiando in direzione di Ponte di Legno, mentre un 68enne a bordo di una Fiat Panda procedeva nel senso opposto.

A un certo punto, per cause da accertare, il giovane ha invaso l’altra corsia provocando un frontale che lo ha portato poi a una carambola. Lo stesso 25enne è riuscito da solo a liberarsi dall’abitacolo e restando illeso. Il pensionato alla guida dell’altro veicolo, invece, è stato estratto dai vigili del fuoco di Vezza d’Oglio. Non ha mai perso conoscenza, ma le sue condizioni sono state ritenute gravi e per lui si è reso necessario il trasferimento in elicottero in codice rosso verso l’ospedale Civile di Brescia.

Il giovane, medicato sul posto, per precauzione è stato condotto con un’ambulanza all’ospedale di Edolo. L’incidente, per il quale i rilievi sono stati raccolti dai carabinieri, ha portato a bloccare la strada per un paio di ore inducendo gli altri automobilisti a muoversi lungo la viabilità alternativa.