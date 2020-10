Toscolano, scontro tra due auto manda in tilt la Gardesana

(red.) Nella serata di ieri, venerdì 23 ottobre, intorno alle 22 due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale lungo la Gardesana in territorio di Toscolano Maderno, nel bresciano. Per cause al vaglio della Polizia stradale, l’auto condotta da una 19enne e quella con a bordo una coppia di anziani di 75 anni si sono scontrate.

A preoccupare di più è stata la ragazza per la quale sono intervenuti i vigili del fuoco a liberarla dall’abitacolo. E’ stata poi caricata su un’ambulanza dei volontari del Garda e condotta in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni non sono gravi. Gli altri due anziani sono invece stati condotti all’ospedale di Gavardo. Lo scontro ha portato alla chiusura del tratto di strada per un paio di ore.