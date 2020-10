Moniga, si ribalta con l’auto nella rotonda. 52enne soccorso in volo

(red.) Nella prima serata di ieri, giovedì 22 ottobre, un uomo di 52 anni è rimasto vittima di un incidente stradale alla guida della propria auto a Moniga del Garda, nel bresciano. E’ successo intorno alle 20,30 in via Pergola verso Desenzano. Il conducente, alla guida di una Renault 4, stava per immettersi in una rotonda quando ha urtato il cordolo che ha fatto da leva. La vettura si è così sollevata per poi ribaltarsi.

Subito sono scattati i soccorsi al 112 facendo arrivare sul posto l’automedica, un’ambulanza da Lonato e anche l’elicottero. I vigili del fuoco hanno messo in campo delle tecniche delicate per estrarre il conducente dall’abitacolo. In seguito l’uomo, sempre rimasto cosciente, è stato imbarcato sul velivolo verso l’ospedale Civile di Brescia dove è in prognosi riservata. Sul posto si è mossa anche la Polizia locale della Valtenesi per gestire la viabilità. Subito dopo anche il veicolo è stato rimosso.