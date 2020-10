Casto, turista in visita al Parco delle Fucine investita da un’auto

(red.) Ieri mattina, mercoledì 21 ottobre, dopo le 8,30 ad Alone di Casto, in Valsabbia, nel bresciano, si è verificato un incidente che ha visto una donna essere investita. La vittima, una 66enne bergamasca, faceva parte di una comitiva di turisti in visita al Parco delle Fucine. Il gruppo aveva raggiunto la località a bordo di un pullman entrato nel parcheggio di via Marconi, non lontano dal municipio e la donna potrebbe essersi allontanata per qualche secondo dal resto della comitiva per parlare al cellulare.

E’ stato in quel momento che un’auto in retro e in manovra nel parcheggio ha colpito la donna finita a terra. La 66enne, rimasta priva di sensi, ha attirato l’attenzione del resto del gruppo che ha allertato i soccorsi. Sul posto sono giunte l’automedica e un’ambulanza da Vestone a bordo delle quali la donna è stata rianimata e poi trasportata in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia. La Polizia stradale si è occupata dei rilievi.