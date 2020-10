Verolanuova, rimorchio si ribalta: due cavalli finiscono nel fossato

(red.) Ieri pomeriggio, domenica 18 ottobre, due cavalli sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a Verolanuova, nella bassa bresciana. E’ successo nel momento in cui i due equini si trovavano in un rimorchio trainato da un mezzo. A un certo punto proprio il veicolo ha perso il controllo e i due animali si sono ribaltati in un fossato insieme al contenitore che li custodiva.

Subito sono scattate le operazioni di soccorso che hanno mobilitato i vigili del fuoco in via San Rocco. Uno degli animali è riuscito da solo a liberarsi, mentre per l’altro si sono resi necessari i vigili del fuoco che con l’aiuto di un veterinario lo hanno estratto.