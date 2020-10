Orzinuovi, cade in pista mentre si allena a motocross: grave 14enne

(red.) Ieri pomeriggio, mercoledì 14 ottobre, un ragazzino di 14 anni è rimasto vittima di un grave incidente in moto mentre si stava allenando a praticare motocross a Orzinuovi, nella bassa bresciana. E’ successo intorno alle 16,30 quando il giovane, accompagnato dal padre, si trovava su una pista di motocross all’interno di una proprietà privata, in via Cesarina, non lontano dal centro abitato.

A un certo punto, all’altezza di un dosso, il giovane ha perso il controllo volando contro una muraglia a pochi metri di distanza. Il padre è stato il primo a soccorrerlo, chiamando anche il 112. Nonostante il 14enne indossasse il casco, ha riportato un grave trauma facciale. Sul luogo è atterrato l’elicottero che ha trasportato lo sfortunato giovane in codice rosso al Pediatrico dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove i medici gli hanno riservato la prognosi, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente e insieme alle ambulanze. Il giovane è iscritto al primo anno dell’istituto superiore Cossali che tiene il fiato sospeso sulle condizioni dello studente.