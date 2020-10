Anfo, anziana si ribalta in auto nella galleria. Ferita, portata in ospedale

(red.) Ieri mattina, domenica 11 ottobre, un’anziana di 83 anni è rimasta vittima di un incidente stradale mentre percorreva la provinciale 237 del Caffaro in territorio di Anfo, in Valsabbia, nel bresciano, verso nord in direzione Trentino. E’ accaduto intorno alle 10 quando la donna, residente a Cremona e alla guida di una Hyundai, ha perso il controllo del veicolo all’interno di una galleria e urtando un marciapiedi.

Questo ha fatto da trampolino per la vettura che si è ribaltata finendo con le ruote all’aria. Gli altri automobilisti che percorrevano lo stesso tunnel dal senso opposto sono riusciti a evitare lo scontro. Poi sono scattati i soccorsi facendo arrivare sul posto i vigili del fuoco di Vestone e un’ambulanza del Ponte Caffaro, oltre agli agenti della Polizia stradale di Brescia per ricostruire la dinamica. L’anziana conducente, rimasta sempre cosciente, è stata condotta all’ospedale di Gavardo.