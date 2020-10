Carpenedolo, auto contro un muretto: madre incinta e figlia illese

(red.) Ieri mattina, giovedì 1 ottobre, un’auto ha riportato un danno lieve sul fronte di destra dopo essere uscita di strada. Niente di drammatico, quindi, ma a mettere paura per quanto accaduto in via Astolfo Lunardi a Carpenedolo, nella bassa bresciana, il fatto che a guidare quell’Audi A4 era una donna di 28 anni al quarto mese di gravidanza e con a bordo anche la figlia di un anno.

Sembra che la donna, nel transitare in strada, si sia girata attratta dai lamenti della piccola. Così facendo, ha perso il controllo ed è finita contro un marciapiedi e un muretto. Sul posto si sono mossi gli agenti della Polizia locale che hanno accertato la dinamica, mentre madre e figlia sono state portate per precauzione all’ospedale di Desenzano, anche se loro condizioni non erano preoccupanti: sono rimaste illese.